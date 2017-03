Ion Ion, fostul capitan al Stelei, a fost prezentat oficial ca antrenor al echipei CSA Steaua, intr-o conferinta de presa la care au participat si Marius Lacatus si Cristian Petrea, comandantul Clubului Sportiv al Armatei.

„Printr-un concurs fericit de imprejurari am ajuns antrenor. Am sperat, cand mi s-a spus ca s-ar putea sa fiu ales. E o bucurie imensa pentru mine. E un proiect extraordinar si ma bucur ca sunt aici de la inceputul acestui proiect. Am mai lucrat la nivelul asta, stiu ce ma asteapta, dar stiu ca vom reusi. Steaua e un brand mare, care atrage jucatori si la nivelul asta. Nu e un drum usor, dar am oameni seriosi in spatele meu. Sper sa reusim impreuna”, a declarat Ion Ion.

Coordonaturul sectiei de fotbal a CSA Steaua, Marius Lacatus, a vorbit si el despre alegerea antrenorului echipei.

„Nu a fost deloc usor, tinand cont de ce reprezinta brandul Steaua, sa alegi un antrenor care sa se implice in acest proiect, care sa fi facut parte din familia Stelei. Am purat discutii cu mai multi antrenori, toti fosti jucatori ai Stelei, cu rezultate foarte bune la aceasta echipa. Am ajuns la concluzia ca domnul Ion Ion e cel mai potrivit pentru aceasta functie. El este in club de doi ani. Ceilalti cu care am discutat isi doreau sa inceapa activitatea la un nivel superior. Altii erau sub contract si nu puteau fi de acord cu propunerea nostra. E e o responsabilitate mare, tinand cont de numele acestei echipe pe plan intern si international. Sper ca in cel mai scurt timp aceasta echipa sa ajunga unde ii e locul, in Liga I”, a spus Marius Lacatus.

Comandantul CSA Steaua i-a facut si el o scurta prezentare lui Ion Ion.

„Ne bucura interesul presei pentru proiectul nostru. incepand cu data de 1 aprilie 2017, domnul Ion Ion va fi antrenorul principal al echipei de seniori a CSA Steaua. A fost jucator al echipei Steaua 1971-1980, castigand doua titluri si doua cupe. A fost capitan si coechipier cu nume ca Iordanescu, Tudorel Stoica, Lita Dumitru sau Marcel Raducanu”, a spus si comandantul CSA Steaua, Cristian Petrea.

Sursa: Digi Sport