FC Voluntari s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins-o in deplasare, pe CS Mioveni, echipa din Liga a II-a, cu scorul de 2-1, dupa un gol decisiv marcat in minutul 91.

Dinu Todoran a intrat pe teren de bucurie la cel de-al doilea gol si a marturisit ca echipa nu a avut un joc tocmai bun, dar si-a indeplinit obiectivul si, treptat, elevii sai vor juca mai bine.

„Am trait meciul la maxim. M-am bucurat la golul lui Gabi, asa cum am simtit. Am intrat pe teren. Sunt pe final de cariera si trebuie sa am aceste trairi. Nu am avut un joc reusit, dar ne-am indeplinit obiectivul, acela de a ne califica in semifinala. Usor, usor vom lucra si la joc. Jucatorii au iesit la antrenament, a decurs totul normal. Domnul Marin a avut alte obicetive, nu si le-a indeplinit. Asa si eu am obiective, nu mi le indeplinesc, plec, nu?”, a declarat Dinu Todoran.

Florin Cernat, marcatorul primului gol al ilfovenilor, a declarat indraznet ca isi doreste sa ajunga in finala Cupei Romaniei, desi, chiar si meciul cu divizionara secunda a fost unul dificil.

„Eram sigur ca vom avea un meci greu. Ne-am reamintit meciul lor contra Stelei, un meci foarte bun facut. Stiam ca va fi un meci greu, unul singur, cu o echipa din Liga a II-a. Ma bucur ca am inscris de 2 ori, in priul rand. Ne intereseaza ca am obtinut victoria. Cum? Este mai putin important. Au ramas cele mai bune echipe in semifinala si, din moment ce au ajuns in semifinala, sunt cele mai bune. Ne dorim sa ajungem in finala, sunt doua meciuri si sper sa le castigam, sa mergem mai departe”, a declarat Florin Cernat.

Gabriel Deac, eroul ilfovenilor, a marcat cel de-al doilea gol si a dus-o pe Voluntari in semifinalele Cupei Romaniei. Acesta a marturisit ca isi pierduse speranta si se astepta ca meciul sa ajunga in prelungiri.

„Dumnezeu ne-a ajutat si am castigat pe final. Am tot avut ghinion pana acum, acum am avut noroc si am castigat. Cand a aratat minutele de prelungiri, deja ma gandeam ca vom ajunge in prelungiri, dar asa este fotbalul, se joaca pana in ultimul minut. Daca mai pierdem 2-3 meciui, Doamne fereste, putem sa retrogradam. Speram sa vina rezultatele cu domnul Todoran. Speram sa ne redresam si in campionat dupa acest meci”, a declarat Gabriel Deac, potrivit Dolce Sport.