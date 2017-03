Vasile Manole, noul presedinte al CSM Politehnica Iasi, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre clubul din subordine, dar si despre Campionatul Mondial de Sah, care se va organiza la Iasi, in luna aprilie.

„Am inceput activitatea la club. Este un club mare, cu sectii olimpice, printre care si sahul.

Avem 540 de sportiv, din care 170 sunt studenti, multi tineri de perspectiva. Incepem incet sa ii pregatim sa facem performanta. Speram ca acesti tineri in timp sa confirme. Deocamdata, ei nu au pretentii financiare, avem salarii mici.

Speram in continuare sa atragem si fonduri de la firme private din Iasi.

Campionatul Mondial de Sah este o competitie pe care noi am mai organizat-o in 2012, fiind singurul oras care a organizat-o de doua ori. Avem sportivi din 24 de tari si primim in continuare mail-uri de la sportivi sau federatii care vor sa participe.„, a declarat Vasile Manole, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.