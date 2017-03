Marius Beudeanu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre arbitrajul video din cadrul meciului amical dintre Franta si Spania, declarandu-se impotriva acestuia.

„Nu sunt si nu voi fi un fan al tehnologiei in sport, mai ales in fotbal. Ar trebui sa intrerupem jocul mai des. Eu accept jocul sportiv asa cum este. Toti comit greseli pe parcursul unui joc sportiv. Inclin sa cred ca asa ar trebui sa ramana.

Pana la urma si jucatorii accepta ca greseala este umana. La final se duc la arbitru si ii spun „Ba, ai gresit, dar asta e”. Eu nu sunt adeptul introducerii tehnologiei in sport.

E o sanctiune destul de severa suspendarea lui Messi cu patru meciuri.

Sunt cativa arbitri in campionatul romanesc care nu ar accepta in niciun caz sa fie antrenati, iar altii care nu vor sa strice cursul sportiv al jocului.”, a declarat Marius Beudeanu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.