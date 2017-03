Helmuth Duckadam a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia Stelei, dar si despre echipa nationala, marturisind ca Romania trebuie sa aiba un selectioner roman.

„Eu ii spun tot Steaua, nu cred ca mi se poate interzice.

Important este ca avem un meci cu Dinamo, pe care trebuie sa il castigam si sa revenim in lupta pentru titlu. Avem un lot foarte valoros si valoric si numeric. Oricine e rezerva poate fi si titular. Din pacate, schimbarile nu aduc acel plus de care avem nevoie.”

Despre echipa nationala: „Eu m-am asteptat la acest rezultat. Pronosticul meu a fost 1-1. Ma asteptam sa jucam mai mult, sa facem mai mult spectacol. Eu cred ca federatia ar trebui sa isi propuna sa construiasca o echipa nationala cu un antrenor roman. Ar trebui schimbat tot din temelii.”

Despre urmatoarele meciuri: „Am fost sigur ca CFR-ul va castiga, astazi era normal sa castige Voluntari, iar in seara asta as merge pe mana Craiovei. Daca nu castigam partida cu Dinamo putem sa ne luam adio de la titlu, dar eu zic ca avem toate atuurile sa castigam.”, a declarat Helmuth Duckadam, in cadrul emisiunii „Fluier final”.