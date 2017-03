Costel Pana, fost component al echipei nationale si jucator al lui Dinamo, a vorbit in exlusivitate la Sport Total FM, despre formatia pe care o antreneaza in prezent in Arabia Saudita, si anume Al-Ahli Saudi FC Youth U19. Acesta s-a declarat dezamagit de conditiile din Romania si prefera sa fie lasat sa isi faca meseria in strainatate.

„Caut sa imi fac meseria cat mai bine, pentru ca din pacate pentru mine, in Romania, in ultimii zece ani am antrenat foarte putin. Acum am ocazia sa antrenez aici, unde conditiile sunt bune si interesul pentru fotbal este mult mai mare.

Sunt antrenor principal al echipei U19 al clubului Al-Ahli Jeddah, unde conditiile sunt bune si urmarim sa crestem jucatori pentru prima echipa.

Am semnat pana in vara anului viitor. Bineinteles ca imi doresc sa duc contractul la bun sfarsit, voi vedea pana la sfarsit daca ma voi adapta si eu la cerintele celor de aici, insa, eu cred ca pot sa ii ajut pe jucatorii de aici.

In Jeddah, mai sunt inca trei antrenori romani.

Din pacate nu am reusit sa vad meciul Romaniei, insa am vazut rezumatul dupa. Problema echipei nationale nu este la antrenor, ci doar la jucatori, pentru ca valoarea lor este modesta in comparatie cu ceea ce vrem noi sa arate. Noi am adus un antrenor strain sa ne schimbe mentalitatea, dar el este cel care trebuie sa se adapteze.

Trebuie sa se investeasca de la baza, de la copii si juniori.

In Romania, ies antrenori pe banda rulanta, dar acestia antreneaza pe relatii, ca sunt nasul cu fina, in loc sa o ia treptat din Liga a III-a, Liga a II-a.”, a declarat Costel Pana, in cadrul emisiunii „Morning Sport”.