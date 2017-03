Echipa nationala de handbal feminin, in prima urna valorica pentru tragerea la sorti a preliminariilor Campionatului Mondial din 2018

Nationala de handbal feminin a Romaniei va face parte din prima urna valorica la tragerea la sorti a grupelor din al doilea tur preliminar pentru Campionatul European din 2018, din Franta.

In turul doi al preliminariilor vor participa 28 de echipe, intre care si cea a Romaniei, care vor fi impartite in sapte grupe, iar, potrivit anuntului EHF, urnele valorice au fost impartite dupa cum urmeaza: Norvegia, Olanda, Romania, Danemarca, Suedia, Spania, Muntenegru (urna 1), Rusia, Germania, Polonia, Ungaria, Serbia, Cehia, Croatia (2), Slovacia, Slovenia, Ucraina, Austria, Belarus, Turcia, Macedonia (3), Italia, Islanda, Lituania, Portugalia, Elvetia, plus inca doua echipe castigatoare in turul I preliminar (4).

Tragerea la sorti va avea loc in 21 aprilie, la Paris.

Primele doua clasate din fiecare din cele sapte grupe plus o echipa de pe locul 3 cu cea mai buna linie de clasament se vor califica la turneul final al Campionatului European din decembrie 2018, gazduit de Franta, care este calificata direct in calitate de natiune organizatoare.

La editia din 2016, Romania s-a clasat pe locul 5.

Sursa: Dolce Sport