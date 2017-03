Dan Petrescu a vorbit despre situatia actuala a echipei nationale, marturisind ca este adeptul unui selectioner roman, iar el ar accepta o posibila propunere a preluarii functiei de antrenor al primei reprezentative.

Acesta a dezvaluit filosofia dupa care ar conduce echipa nationala, si anume, s-ar axa pe calificare si nu pe un joc spectaculos.

„Se cauta mereu scuze si se vorbeste despre tineri, despre pregatirea altei campanii. Trebuie sa pregatesti campania actuala, sa te califici. Avem jucatori care pot aduce calificarea, joaca la echipe mari din tara si din strainatate. Pe mine asta ma deranjeaza, ca mereu se discuta despre o nationala noua. La nationala trebuie sa castigi, nu exista scuze.

Eu cred ca trebuia un antrenor roman la echipa nationala. Am contract pana in vara. Normal ca daca ar exista aceasta intrebare, as veni. Dar nu cred ca se schimba antrenorul in mijlocul campaniei. Normal ca m-ar interesa oricand echipa nationala. Daca voi fi liber si voi fi contactat, voi discuta.

Nu putem cauta vinovati cand campania inca nu s-a terminat. E foarte grav ca nu am castigat acasa cu Muntenegru, Polonia si Danemarca, dar mai sunt cinci meciuri, jucatori sunt… Cu o victorie, cu putin noroc, cine stie? Eu daca vin la nationala, nu ma intereseaza sa joc ca Barcelona, ma intereseaza sa am rezultate, sa ma calific. Asta e filosofia mea, nu ma intereseaza jocul spectaculos.

Nu ma voi implica in alegerile de la FRF. Eu sunt antrenor de fotbal, ma intereseaza doar sa antrenez. Daca incercau sa ma aduca, poate reuseau. Nu stiu cu Lucescu sau Olaroiu, dar cu mine nu au incercat”, a declarat Dan Petrescu, potrivit Digi Sport.