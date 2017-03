Poli Timisoara si CFR Cluj au incheiat la egalitate, scor 0-0, timpul regulamentar al partidei din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, desi, banatenii au ramas in 10 oameni in minutul 50, cand Seroni a fost eliminat.

Formatia lui Miriuta a pierdut aceasta calificare la loviturile de departajare, unde Ionut Larie si Ciprian Deac au ratat. Tehnicianul clujenilor este de parere ca acest meci a fost cel mai slab pe care l-a trait la echipa.

„Nu meritam sa ne calificam, avand in vedere cum am jucat. A fost cel mai slab meci de cand sunt eu la CFR. Trebuie sa uitam acest meci, sper sa fie un accident. S-ar putea sa fi fost si o lipsa de concentrare. Sunt suparat pe Larie, pentru ca a tratat cu lejeritate acest penalty. O sa am o discutie cu el. Nici vorba de titlu, noi ne concentram pe urmatorul meci. Va fi alta echipa, alta atitudine”, a declarat Vasile Miriuta.

Larie a declarat ca intreaga echipa este vinovata pentru meciul slab facut si a marturisit ca aceasta eliminare din competitie este una rusinoasa.

„Toti suntem vinovati, nu numai eu si Deac, care am ratat. Am facut un meci prost. N-am fost bine fizic, am vorbit intre noi si toti am spus asta. E rusinoasa aceasta eliminare. Cei de dinaintea mea au executat plasat si eu m-am gandit sa dau scarita. La antrenamente imi ies”, a declarat Ionut Larie.

Ciprian Deac a recunoscut ca echipa sa a tratat cu lejeritate partida impotriva Timisoarei si a dezvaluit ca toata lumea este suparata in club pentru aceasta eliminare.

„Cred ca am luat prea usor acest meci. Am incercat sa atacam, stiam ca Timisoara se va apara si va juca pe contraatac. Am avut ocazii bune, dar n-am reusit sa marcam. Cred ca toata echipa e de vina, nu pot sa zic ca e cineva care a jucat bine. E suparare mare, pentru ca trebuia sa ne calificam. Dar fotbalul e frumos pentru ca plin de surprize”, a declarat Ciprian Deac, potrivit Dolce Sport.