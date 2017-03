Un stadion al unui club celebru in China a luat foc! VIDEO

Stadionul Hongkou, care apartine echipei de fotbal Shanghai Shenhua, a luat foc in aceasta dimineata! Un incendiu puternic a cuprins arena de 33 de mii de locuri, iar fatada exterioara a tribunei a fost distrusa, conform ESPN.



Deocamdata nu se cunoaste motivul de la care a pornit incendiul.

Shanghai stadium in Hongkou this morning, the fire has been extinguished😔😖#shanghai pic.twitter.com/uxHwd8vJp5

— Pioneer Sports (@PioneerSportsCN) March 28, 2017