Superkombat revine la Romexpo cu o gala ce va fi transmisa in America si Canada!

Prima gala Superkombat, transmisa de celebrul post american CBS Sports Network, va avea loc pe 7 aprilie la Pavilionul Central al complexului Romexpo din Bucuresti, urmand sa programeze 11 meciuri, dintre care 4 eliminatorii la categoria grea pentru marea finala a anului, a anuntat promotorul Eduard Irimia.



Evenimentul la care vor participa luptatori din Romania, Elvetia, Australia, Grecia, Polonia, Spania, Marea Britanie si Maroc va beneficia de cea mai mare productie de televiziune la o gala de sporturi de contact din Romania din ultimii 15 ani.

”Ca urmare a parteneriatului strategic semnat cu Five’s International, cu siguranta, la aceasta gala vom avea parte de un standard de productie la cele mai inalt nivel. Va depasi Grand Prix-ul K-1 din 2010 si tocmai de aceea am ales Romexpo. Este o mandrie ca am reusit sa ducem un produs romanesc sa fie transmis si in America, iar asta nu face altceva decat sa ne ambitioneze sa muncim si mai mult”, a declatat oficialul.

”Aici, la Romexpo, s-a nascut in urma cu sapte ani Superkombat. Am organizat ultimul Grand Prix pentru vechiul K-1 in Europa, iar imediat dupa, am decis sa fondez Superkombat. Ma bucur ca vom incepe o noua aventura chiar de aici, din Pavilionul Central, aceasta fiind prima gala Superkombat transmisa in America in peste 90 de milioane de case”, a mai precizat Eduard Irimia.

Din program nu vor lipsi luptatori romani precum Sebastian Cozmanca (ascensiunea anului 2016), Cristian Ristea, Bogdan ”Ciobanul” Nastase, Adelin Mihaila, Eduard Chelariu, Valentin „Pistolarul” Bordianu si Dumitru topai. De asemenea, va avea loc si un meci eliminatoriu pentru titlul mondial la categoria semigrea intre spaniolul Imanol Rodriguez si elvetianul Daniel Stefanovski.

In Romania, gala, programata pentru 7 aprilie de la ora 20:00, va putea fi urmarita in direct pe Sport.ro. Biletele costa 50 de lei si pot fi achizitionate de pe Myticket.ro si din magazinele Diverta.

CBS Sports Network este disponibil in peste 98 de milioane de case din Statele Unite ale Americii si Canada, cu 48 de milioane de abonati prin cablu, video, telco provideri, dar si prin satelit pe Direct TV, canalul 221, si Dish Network, canalul 158.