Echipa nationala U21 a Romaniei a revenit in tara dupa cele sase zile de cantonament in Spania, unde tricolorii au disputat doua partide amicale, inregistrand tot atatea esecuri.

Formatia lui Daniel Isaila a pierdut la scor partida cu Rusia, 5-1, iar Danemarca s-a impus cu scorul de 2-0. Daniel Isaila este de parere ca exista multe minusuri, dar a gasit si lucruri pozitive in cadrul acestei echipe.

„Suferim mult din punct de vedere al organizarii defensive in special. Avem probleme destul de serioase la nivel de linii de fund, dar suntem la inceput de drum. Au fost si lucruri pozitive, eu sunt optimist. Am vazut jucatori cu calitati deosebite.

Am inceput cu peripetii, cu problemele pe care le-am avut pe drum cu jucatorii de la Dinamo, dar am mers mai departe. A fost un risc asumat. La inceput imi facusem planurile in asa fel incat doi, poate trei dintre ei ar fi fost titulari in primul joc”, a declarat Daniel Isaila pentru Dolce Sport.