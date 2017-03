Pandurii Targu Jiu se pregateste sa semneze o intelegere cu un fost campion al Romaniei, care vine din postura de jucator liber de contract, dupa ce si-a rezilitat in iarna contractul cu echipa Ermis Aradippou, din prima liga cipriota.

Cristian Sarghi, in varsta de 30 de ani, se antreneaza alaturi de formatia lui Flavius Stoican, iar in zilele urmatoare, fotbalistul va efectua vizita medicala.

Acesta a cucerit titlul in Liga I cu Otelul Galati, dupa aceea a jucat in strainatate la Maccabi Netanya, in prima liga israeliana, iar apoi a revenit in Romania la Concordia Chiajna, echipa impotriva careia ar putea debuta la formatia gorjeana vineri, in play-out.

„Inca nu a semnat, dar l-am cooptat deja in pregatire cu echipa. E un jucator interesant, cu experienţa, care ne-ar ajuta in centrul defensivei, deci eu imi doresc acest transfer. Daca totul va fi OK, speram sa-l integram cat mai repede. Avem nevoie de orice fotbalist de calitate in play-out”, a declarat Stoican, potrivit Dolce Sport.