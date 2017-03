O legenda a muzicii rock vine in aceasta seara la Sport Total FM, de la ora 20:00

Legendarul basist Marco Mendoza, care a facut istorie in formatii precum Whitesnake, Thin Lizzy, Blue Murder, Blackstar Riders, a ajuns in aceasta luna martie si in Romania! Acesta va fi prezent in Studioul Sport Total FM, marti, de la ora 20:00, in calitate de invitat al lui Narcis Drejan, in emisiunea „Fluier final”.



Turneul sau european include 3 mari orase din Romania: Bucuresti, Cluj-Napoca si Timisoara!

Acestea au loc dupa cum urmeaza:

29 martie – Hard Rock Cafe – Bucuresti – ora 21:00

30 martie – Flying Circus – Cluj – ora 20:00

31 martie – Club 30 – Timisoara – ora 21:00.

Conform miscareaderezistenta.ro, cand nu este in turneu cu proiectele mai sus amintite, artistul isi desfasoara activitatea pe continentul american, in propriul proiect jazz Mendoza Heredia Neto, alaturi de Joey Heredia (tobe – Stevie Wonder, Sheila E, Sergio Mendez, Herb Alpert, Tania Maria, Scott Henderson, Frank Gambale and Dianne Reeves) si Renato Neto (keyboards – Stevie Wonder, Prince, Sheila E., Brian McNight, Justin Timberlake, Celia Cruz, Christina Aguilera, Little Richard, Patti LaBelle, Luther Vandross).

In turneul european din cadrul caruia fac parte cele trei concerte din Romania, componenta trio-ului este: Marco Mendoza (bas & voice), Pino Liberti (drums) si Fabio Cerrone (guitar). Fanii din Romania se vor bucura de un set consistent cu piese proprii ale artistului, precum si altele ce au facut istoria rockului mondial. Biletele se gasesc pe www.ambilet.ro.