Metaloglobus, visul fotbalistic din Pantelimon!

Rapid, Sportul, FC National si Rocar sunt echipele bucurestene care au disparut din fotbalul profesionist. Unele au disparut chiar de tot. in curand, Capitala poate avea insa noi derby-uri. Dupa Juventus Colentina, aproape promovata in Liga I, o alta echipa viseaza la duelurile cu Steaua si Dinamo.

„Pantelimonu’ petrece toata noaptea!” Asa suna hitul lansat de BUG Mafia in 2006. Acum, un club de fotbal vrea sa faca Pantelimonul la fel de cunoscut. Patronul este un om de afaceri din Siria, antrenorul a jucat la echipa nationala, iar vedeta echipei poate fi un fost stelist in varsta de 38 de ani. Metaloglobus va fi foarte probabil, in sezonul viitor, singurul club bucurestean din liga secunda.

Singurul club privat cu stadion propriu

Metaloglobus domina autoritar seria 2 din cel de-al treilea esalon. Este neinvinsa, a castigat 14 din cele 17 meciuri si are 13 puncte avans fata de locul secund, Tunari! in Pantelimon, nu exista insolventa si salarii restante, iar conducatorii tintesc sus. Metaloglobus este un proiect 100% privat si se poate lauda ca este singurul club bucurestean cu stadion propriu. „Acum 20 de ani, sau chiar mai bine, aici existau inca 7-8 cluburi. Sunt inca 7-8 terenuri care sunt lasate in paragina. Sa incercam sa punem pe picioare fotbalul macar din aceasta zona a Bucurestiului, daca nu cumva din tot Bucurestiul. Potential uman exista in zona si am putea atrage copiii din toate cartierele apropiate „, spune presedintele Marius Burca. Pentru calitatile sale manageriale, seful de la Metaloglobus a fost ales reprezentant al cluburilor din liga a III-a in Comitetul Executiv al FRF.

„Dupa blocurile gri”, antreneaza Arges Vintila

Antrenorul ales este un fost portar al nationalei, care l-a ajutat pe Hagi sa isi construiasca Viitorul. Bogdan Arges Vintila le-a mai pregatit pe Chiajna si Voluntari si a fost selectioner la lotul national sub 17 ani. in Pantelimon, pune insa si mai mult suflet: ” Este zona unde am copilarit, unde am crescut. Sunt apropiat de Metalul, unde mi-am facut junioratul. (…) Am fost atras de faptul ca se vrea performanta. (…) in viitorul apropiat, din cate stiu eu, se vor face mult mai multe investitii. Vom avea si un centru de fotbal, ceva care sa se apropie de o academie.”

Gigel Coman, debut ca tehnician

La Metaloglobus, se lanseaza ca antrenor si un fost jucator al Stelei si al lui FC National. Gigel Coman are 38 de ani, dar uita ca e secund si inca se mai baga la exercitii alaturi de fotbalisti. Conducerea clubului incearca sa-l convinga sa mai joace. „Hehe, asta cu jucatul, doar asa, de placere. Nu stiu daca pot sa mai fac sport de performanta, pentru ca am o varsta. Am venit la Metaloglobus pentru ca eu am incredere ca se va face un proiect frumos, mai ales ca avem sansa sa promovam in liga a 2-a.”

Proiect ambitios: o Academie de fotbal

De-a lungul timpului, Metaloglobus a produs de la gloante, pana la jucarii si lanterne. Un om de afaceri austriac a deschis fabrica in anul in care in Giulesti se infiinta Rapidul, 1923. si acum, tot un strain conduce clubul. Sirianul Imad Kassas este prieten cu Gigi Becali, cel care s-a declarat interesat sa cumpere echipa din Pantelimon la inceputul anului. Daca totul decurge conform planului, cei doi vor fi insa rivali in 2019 in Liga I. ” Vor fi doi pasi. Primul pas, pentru liga a doua, vom moderniza ceea ce avem la momentul acesta. Iar proiectul este chiar pentru prima liga, pentru ca spatiul ne permite, dar trebuie sa o luam <<step by step>>. „, spune Marius Burca despre investitiile pe termen mediu si lung ale clubului.

Echipa de fotbal Metaloglobus exista din 1956 si a facut parte doar din ligile de amatori pana in 2011. Cele mai bune performante sunt locul trei in Liga a 3-a, ocupat in 2013 si 2016.