Mesut Ozil a declarat ca se simte bine la Arsenal si nu s-a gandit la un posibil transfer, desi, „tunarii” nu traverseaza cel mai bun sezon si pot rata si calificarea in Liga Campionilor.

Fotbalistul, in varsta de 28 de ani, a marturisit ca intelegerea cu Arsenal mai este valabila pana in anul 2018, iar el va anunta in curand daca isi va prelungi contractul cu formatia pentru care a inscris 29 de goluri in cele 147 de meciuri jucate.

„Mai am contract pana in 2018 si ma simt foarte confortabil aici. Voi lua o decizie curand.

Visul meu este sa castig Liga Campionilor. De ce nu as face-o cu Arsenal? Sigur, e o perioada dificila pentru noi, nu suntem multumiti de locul 6 din campionat, pe care ne aflam acum”, a declarat Mesut Ozil, potrivit Digi Sport.