Ionut Chirila este oficial noul antrenor al formatiei ASA Targu Mures si inlocuitor al lui Ilie Stan. Acesta a vorbit intr-o conferinta de presa, marturisind ca nimeni nu are un cuvant de spus in fata lui in ceea ce priveste componenta lotului de jucatori si chiar a primului 11. Totodata, tehnicianul a recunoscut ca va merge pe mana jucatorilor tineri.

„Mie nu poate sa-mi spuna nimeni chestia aceasta. Cand eram la Dinamo a incercat un general. Si s-a oprit, dupa 10 minute. Pe mine ma intereseaza ca am 22-24 de jucatori in care primeaza randamentul. La mine valoarea nu astepta numarul anilor.

Am un jucator de 17 ani, care are capacitatea de a-l arunca in lupta la Botosani sau cu Pandurii, joaca. Am vazut meciul echipei secunde, in Liga a 3-a, si am decis sa aduc la prima echipa 5 jucatori (Candrea, Dulap, Dumbravean, Chertes, Tornai). Sunt unul dintre antrenorii nebuni in promovarea tinerilor. Daca incepem o constructie, trebuie sa incepem de acum. Rolul meu aici este de a-l face pe jucatorul de 1.000 de euro sa joace in fata unor jucatori de 20.000 de euro.”, a declarat Ionut Chirila, potrivit Dolce Sport.