Dupa ce, acum 4 zile, Curtea de Apel a respins ca nefondata cererea patronului Stelei de anulare a marcii ‘Steaua’, castigata de CSA in decembrie 2014 prin decizie definitiva, juristul Florin Talpan a oferit o prima declaratie pe marginea acestui subiect.



„Sunt multumit ca mi-au fost rasplatite inca o data eforturile personale pe care le-am depus in slujba Clubului Steaua, a Ministerului, a Statului Roman.

Toata viata mea am avut incredere in institutiile statului, iar dovada ca justitia exista si ca isi exercita atributiile eficient este solutionarea corecta, in favoarea CSA Steaua, a dosarului in care Gigi Becali cerea anularea marcii Steaua.

Pentru mine este un succes important, care se adauga celorlalte 11 procese castigate in ultimii doi ani si jumatate impotriva celor de la FCSB. Sper ca forurile superioare sa-mi aprecieze munca din ultimii 15 ani, care acum da roade„, a spus Talpan, conform gsp.ro.

Juristul a continuat: „Sunt foarte multe probleme de rezolvat in cadrul CSA Steaua, pe care eu personal le cunosc foarte bine si sunt sigur ca le-as putea solutiona, daca as activa pe o pozitie de decizie. In acest moment nu mai conteaza efortul depus, orele de munca si noptile nedormite cand redactam actiuni si aparari, conteaza numai rezultatul si faptul ca am castigat.

Am copilarit cu Steaua, am crescut cu Steaua si voi imbatrani sustinand aceasta mare echipa. Steaua este parte din viata mea. Milioanelor de suporteri ros-albastri le confirm ca ma voi implica in continuare in apararea intereselor echipei, la fel cum am facut-o si pana acum.

Steaua trebuie sa devina iar cea mai temuta echipa din Romania si din Europa. Gloria de altadata trebuie reinviata si eu voi face tot ce pot sa contribui la aceasta renastere„.

In final, Talpan nu a uitat sa le multumeasca gloriilor Stelei care i-au fost alaturi, dar si suporterilor.

„La fel de recunoscator le sunt si fostelor glorii, care prin interventiile lor m-au facut sa nu ma dau batut de la mersul actiunilor mele juridice. Aici nu am cum sa nu-i amintesc pe Victor Piturca, Miodrag Belodedici si Tudorel Stoica, legende ale Clubului Armatei Steaua, care au inteles ca fotbalul trebuie neaparat sa revina la CSA Steaua Bucuresti„.