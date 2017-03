Florin Motroc a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre remiza alba obtinuta pe Cluj Arena de catre echipa nationala a Romaniei contra reprezentativei similare a Danemarcei.

„Eu sunt optimist de fel, dar in sufletul meu aveam o indoiala, pentru ca nu aveam niciun fel de indiciu ca lucrurile vor merge bine in meciul cu Danemarca. Culegem ce am semanant in ultimii ani. Nu trebuie sa il acuzam pe Daum, sigur, are si el partea lui de vina.

Atitudinea echipei nationale a fost una in neconcordanta cu ceea ce se cerea la acest meci.

Din pacate, oamenii nu au rabdare. Daum nu e vinovat. Trebuia sa se analizeze situatia atunci cand a fost adus. Pregatirea echipei nu o face Daum intr-o saptamana. Pregatirea e facuta la echipele de club. Daca dam in echipa nationala, dam in jucatori, nu vom rezolva niciodata nimic, vom face rau fotbalului nostru.”, a declarat Florin Motroc, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.