Duel Laura Badea Carlescu – Marius Florea pentru sefia scrimei romanesti!

In ultima zi de miercuri a lunii martie vor avea loc la sediul Federatiei Romane de Scrima alegeri pentru functiile de presedinte, vicepresedinte si membri ai Biroului Federal. Pentru postul de presedinte se vor duela Laura Badea Carlescu, multipla medaliata olimpica, mondiala si europeana la floreta, directorul Academiei Olimpice Romane din cadrul COSR si Marius Florea, ex-scrimer, arbitru international in activitate, secretar general al federatiei.

Am stat de vorba cu cei doi candidati cu cateva zile inaintea alegerilor, retinand o serie de opinii relevante despre stategia pe care si-au propus-o pentru dezvoltarea scrimei.

Laura Badea Carlescu considera ca trebuie imbunatatita relatia cu autoritatile si administratiile locale prin incheierea unor parteneriate, mai intai in orasele cu traditie in acest sport. Dar si in altele, cum ar fi Bucurestiul, pentru infiintarea unei sectii de scrima la CSM, cel mai bogat club din tara in privinta bugetului alocat. O alta directie ar fi cresterea numarului de cluburi si sprijinirea lor din punct de vedere metodic si al sustinerii activitailor acestora. Dar si al acordarii unei mari atentii Centrelor Nationale Olimpice pentru Pregatirea Juniorilor. Sau al elaborarii unor solutii legale de remunerare corespunzatoare a antrenorilor de la loturi si de gasire a unor reglementari stimulative de salarizare a tehnicienilor de la cluburi. O alta imbunatatire vizeaza sistemul de comunicare prin mijloacele media, promovand imaginea gloriilor scrimei romanesti, dar si a performantelor celor mai tineri. Foarte importanta este si largirea bazei de selectie, alaturi de propunerea unor obiective de performanta stimulative pentru participarea la marile competitii internationale a loturilor alcatuite pe categorii de varsta. Nu e lipsita de interes crearea unui lot national de perspectiva pentru sportivi de 14-16 ani. In alta ordine de idei, trebuie elaborata o strategie de marketing pentru atragerea unor sponsori importanti si identificarea unor parteneriate, in care sa fie implicati sportivii si antrenorii. Nu trebuie uitat sprijinul CIO prin Solidaritatea Olimpica, la formarea de specialisti si organizarea unor cursuri de perfectionare, cu accent pe schimburile de experienta.

Marius Florea are ca principale puncte ale programului sau recompensarea antrenorilor care au rezultate bune cu copiii, cresterea numarului sportivilor cu potential de calificare la Jocurile Olimpice din anul 2020, dar si al celor care aspira la celelalte loturi nationale, construirea unei noi sali destinate pregatirii in incinta complexului de la Floreasca, atragerea unor antrenori la fiecare arma, din randurile fostilor sportivi, care sa mearga in teritoriu pentru a vedea cum se face pregatirea, crearea unor centre nationale destinate juniorilor mici la Constanta, si Craiova, pentru spada, Iasi, sabie si floreta, Slobozia, sabie. Pregatirea centralizata a loturilor nationale va continua in cantonamente de la Poiana Brasov, Forban-Predeal si Craiova. Acestea vor avea ca obiective cucerirea de medalii la fiecare competitie europeana, mondiala sau olimpica. Nu in ultimul rand se doreste aceeasi sustinere din partea cluburilor de stat si private si cresterea numarului de parteneriate.