Dinamo va juca miercuri, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, impotriva formatiei lui Gheorghe Multescu, dar „cainii” se gandesc deja la meciul din play-off contra Stelei. May Mahlangu a marturisit ca isi doreste sa castige in fata marii rivale a formatiei din Stefan cel Mare.

„Ne-am pregatit foarte bine si asteptam cu nerabdare sa jucam impotriva Craiovei. Stim ca sunt o echipa buna, cu jucatori de calitate, dar suntem pregatiti sa mergem acolo si sa ne punem in slujba echipei. Speram sa scoatem un rezultat pozitiv. Mi-am revenit dupa accidentare, am muncit din greu, sunt sigur ca antrenorul a vazut asta, sunt fericit ca mi s-a oferit posibilitatea sa dau tot ce am mai bun in acest meci. Asa ca ma simt mult mai bine decat inainte.

Atat Craiova, cat si Steaua sunt puternice, dar ne dam cu totii seama ce inseamna sa joci impotriva Stelei. Este meciul pe care toti ne dorim sa il castigam. Ambele trofee sunt importante, si Cupa si campionatul. In Romania, daca castigi titlul iti castigi respectul tuturor. Asa se intampla si daca reusesti sa castigi Cupa”, a declarat May Mahlangu, potrivit Dolce Sport.