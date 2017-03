Cosmin Contra a vorbit intr-o conferinta de presa premergatoare meciului din Cupa Romaniei impotriva formatiei CS U Craiova, declarand ca nu are lotul complet pentru aceasta partida.

„Penendo si Bawab nu vor juca in meciul cu Craiova, Nemec nu va intra nici el pentru ca a ajuns foarte obosit aseara. Nu inteleg aceasta graba de a juca in Cupa Romaniei. Eu am pierdut trei jucatori importanti pentru acest meci. Trebuie sa gandim mai bine calendarul competitional. Jucam intr-o singura mansa, nu e normal sa pierd jucatori importanti…

Trebuie sa gasesc jucatori care sa arate ca pot juca la Dinamo si voi incerca sa castigam. Craiova e avantajata din acest punct de vedere, mai ales ca Ivan a jucat doar 10 minute cu Danemarca. Cei trei jucatori care au avut probleme la Under 21 au fost reprimiti in lot! Si-au cerut scuze, am avut o discutie individuala cu ei si ne baza pe ei in continuare. Cel mai mult mi-as dori sa invete ceva din aceasta greseala si sa nu se mai intample astfel de lucruri”, a declarat Cosmin Contra, potrivit Dolce Sport.