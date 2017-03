Ciprian Marica a vorbit despre situatia de la echipa nationala, marturisind ca, desi a fost de partea lui Christoph Daum, acum, nevazand nicio schimbare, este de parere ca un selectioner roman ar fi reusit mai multe decat actualul.

„Dupa parerea mea se impune schimbarea selectionerului. Eu am fost un sustinator al lui Daum, dar nu vad acea schimbare de care se vorbeste. Ne mintim ca va fi bine, dar nu vad nicio schimbare. Nu e intamplator ca Daum era iesit din calculele tuturor de cativa ani. Rabdarea are si ea limitele ei. Nu stiu de ce ar mai continua daca nu merge la Mondiale. Un antrenor roman ar fi putut face mai mult decat Daum. Avem antrenori romani care ii pot lua locul in orice moment la nationala. Ideea de joc e o problema, eu nu prea vad ce jucam.

Se spune ca pestele… (n.r. – pestele de la cap de impute). E o problema. Ma feresc sa folosesc cuvinte urate. Ei incearca dar nu vad decat promisiuni. Vad o campanie foarte buna de promovare, dar nu vad o strategie cu cluburile, o implicare la nivel inalt. Vad doar promisiuni care nu schimba cu nimic fotbalul romanesc”, a declarat Ciprian Marica, potrivit Dolce Sport.