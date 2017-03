Cele mai noi trenduri in miscare si fitness, la Conventia Internationala de Fitness, la Bucuresti!

La finalul lunii aprilie, pasionatii de fitness se vor putea antrena alaturi de zeci de traineri internationali celebri din Italia, Grecia, Spania, Anglia, Suedia, Australia, Argentina si Grecia, dar si din Romania, la Conventia Internationala de Fitness de la Bucuresti, unul dintre cele mai importante evenimente din Europa ale industriei.



Evenimentul are loc in weekendul 22-23 aprilie 2017 si se adreseaza tuturor pasionatilor de sport, profesionisti sau amatori. Conditiile de participare sunt pasiunea pentru sport si echipamentul de fitness.

Evenimentul va aduce in fata iubitorilor de miscare cele mai apreciate si populare concepte ale industriei: Fight Club (Anglia), Body Art (Germania), SFT (Grecia), Kangoo Jumps (Elvetia), Steel programes (Argentina), Functional Shape (Romania), Corex, Zumba, Aqua Shape, Indoor, Cycling, Ultimate Pilates (Romania), Limitless (Romania), Rebound si altele.

Cursurile sunt dedicate atat amatorilor, cat si profesionistilor din domeniu, instructorilor care pot deprinde ultimele tehnici in materie de fitness de la antrenori internationali de renume.

Programul complet al Conventiei se regaseste pe pagina oficiala a Fitness Scandinavia School, organizator al evenimentului.

Cei interesati de programele Conventiei Internationale de Fitness se pot programa accesand sectiunea inregistrare, unde pot bifa cursurile de interes.

Noutatile pot fi urmarite si pe pagina de Facebook a evenimentului – Conventia Internationala Scandinavia Fitness .

Iata cativa dintre celebrii traineri internationali care vor veni la Bucuresti:

Sasha Oshkin – Rusia

Presenter international, coregraf de street dance, dansator, actor, model stilist, creator al propriului stil “Aero New Style”, castigatorul competitiei internationale “Rookie of Russia 2017”, castigator al “Mentos Dance”, al premiului “Fitness Professional 2008 – Alegerea publicului”, membru al unei celebre tupe de break-dance “FreezOut”, unul dintre fondatorii, coregrafii si dansatorii proiectului “Jack’s GARRET”. Printre clasele prezentate se numara: Aero New Style, Step New Style sau House Dance for All.

Alessandro Oliveri – Italia

Alessandro este unul dintre presenterii de top din Italia, participand la Conventii in intreaga Europa, inca din anul 2000. Alessandro are peste 14 ani de experienta in industria fitness-ului si in tot acest timp a creat diverse programe de antrenament.

Este organizatorul uneia dintre cele mai mari Conventii din Italia, “One Fitness Convention”.

In cadrul Conventiei Internationale de Fitness 2017 de la Bucuresti, Alessandro Oliveri va sustine clase precum Step’n Action, Function-ale sau Fusion.

Troy Dureh – Marea Britanie

Troy este in prezent unul dintre instructorii de fitness de top din UK, cu o experienta de peste 14 ani in domeniu. El sustine masterclass-uri in fata a mii de oameni la Conventii din intreaga lume. FIGHT-KLUB™ BAG BOX 1, FIGHT-KLUB™ BAG BOX 2 si FIGHT-KLUB™ KHAI-BO sunt clasele cu care Troy Dureh ii va pune la incercare pe participantii Conventiei de anul acesta din Bucuresti.

Conventia Internationala de Fitness este organizata in parteneriat cu: Power Bar, Borsec, Reebok, Escape Fitness, Solaris, Forma She Fitness, Men` s Health, Shape, Psychologies, Viva.

Despre Fitness Scandinavia

Academia a fost fondata in anul 2009, fiind una dintre primele companii de educatie in fitness din Romania. 8 ani mai tarziu, Academia FITNESS SCANDINAVIA numara peste 5000 de clienti, instructori reputati, traineri si specialisti in domeniul sportului si nutritiei, pe care i-a format si cu care colaboreaza.

Portofoliul Academiei consta in educatia in fitness profesionist, workshop-urile despre conceptele noi in fitness, cat si in organizarea conventiilor, congreselor si taberelor de fitness.

Mai multe informatii despre Fitness Scandinavia pot fi gasite pe site-ul www.fitness-scandinavia.ro