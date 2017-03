Intr-o interventie exclusiva la Sport Total FM, Edi Iordănescu a oferit detalii despre despartirea de CSKA Sofia. Tehnicianul in varsta de 38 de ani s-a despartit de echipa bulgara, in noimebrie 2016, dupa numai trei luni.



„In Bulgaria nu s-au intamplat multe lucruri pozitive. Poate doar ca am urcat de pe 6 pana pe 3. Dar conditiile au fost mai mult decat dificile si multe probleme in jurul echipei. Patronul de acolo m-a dorit foarte mult si am sa-l respect pentru asta mereu, pentru ca el a fost singurul care m-a sustinut chiar si atunci cand am semnat rezilierea. Simteam ca nu am sa pot face mai mult decat reusisem la ora aceea, desi sunt adeptul continuitatii la echipa.

Eram singurul antrenor roman din intregul campionat, dar si singurul strain, si am simtit un val de opozitie inca de la inceput. Era un grup cu potential, jucatori tineri, pe care greu ii faceai sa inteleaga ceea ce vrei tu ca antrenor.

Iar ca salarii, tot bugetul jucatorilor era aproximativ cat salariul atacantului lui Cafu, de la Ludogorets, iar noi trebuia sa ne luptam cu acea echipa. Cu toate astea, s-a terminat 2-1 pentru ei, greu am fost invinsi.

Nu am avut autocar pentru ca autocarul fostei echipe Litex, cu care a fuzionat CSKA, nu era acceptat de catre suporteri, pentru nu le-a placut culoarea tapiteriei, portocaliu. Nu am avut sala de forta, nu am avut un doctor si toate astea mi-au afectat activitatea. Nici infrastructura nu era cine stie ce

Cu toate astea, nu ma sperie o noua provocare in strainatate! A fost o experienta si sper ca cred ca am invatat foarte multe din ea. Am avut o oferta de o selectionata U-21, dar am refuzat-o pentru ca vreau sa fiu in permanenta langa teren, nu langa un birou.”, a spus Iordanescu jr, in cadrul emisunii „Fluier final”.

Edi Iordanescu a vorbit si despre nationala de fotbal a Romaniei, fiind dezamagit de faptul ca selectionata lui Daum nu s-a impus in fata Danemarcei.

„Am vazut meciul nationalei si toti am avut sperante. Dar, din pacate, cam asta e nivelul fotbalului nostru. Stam rau la capitolul financiar, asta e marea problema, ca nu se mai investeste in fotbal, iar pentru a indrepta asta trebuie sa ai o legislatie cum trebuie, asa cum exista in majoritatea tarilor europene. Noi nu stim cate echipe incep campionat, apoi nu stim cate dintre aceste echipe il vor termina. Vom avea performanta la nationala cand si celelate nationale si echipele de club vor face performanta.

Noi trebuie sa ne vedem atuurile si sa le valorificam, nu sa ne comparam cu altii. Noi trebuie sa practicam un fotbal care ne avantajeaza cel mai mult. Cred ca ete vina noastra ca nu am stiut sa-i facem pe aceti baieti sa joace fotbalul cu care ne-am obisnuit. Gica Hagi are mare dreptate cand spune ca trebuie sa predam acelasi fotbal, de la copii si juniori si pana la echipele nationale.

Din pacate, selectionerul nu are acoperire pe ceea ce spune si promite. Si nu de acum am observat asta… Eu nu m-am entuziasmat cand a spus ca vom avea o nationala care va ataca, care isi va schimba stilul de joc si care va merge la Mondiale. Trebuia sa fie mai temperat … Poate ca dezavantajul lui este ca nu a mai fost niciodata la vreo nationala, ca e diferenta intre a fi selectioner si a fi antrenor la o echipa de club.

Nu stiu care a fost obiectivul pentru acest meci, dar nu am surprins adversarul, ci ne-am surprins pe noi insine„, a mai spus Edi Iordanescu.

ASCULTA MAI JOS INREGISTRAREA INTEGRALA

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.