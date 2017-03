Turul Italiei, noua destinatie a romanului ce strabate Europa pe bicicleta

Dupa ce a facut Turul Marii Britanii si a strabatut Belgia pe bicicleta, implantologul roman Sorin Gageanu si-a propus o noua destinatie in acest an.



In 2015, implantologul Sorin Gageanu (artistic-dent.ro) a pedalat pe bicicleta 1400 km pe ruta Bruxelles – Malmo. Pentru asta el a traversat 5 tari in 15 de zile, dupa ce a calatorit cu 2 avioane, un feribot si 2 trenuri.

In 2016, Sorin Gageanu si Andrei Rozescu au parcurs pe bicicleta 2400 km in 36 de zile in Turul Marii Britanii. Pentru asta au trecut prin 10 tari, in care au poposit la 21 de gazde si au schimbat 9 feriboturi si 3 avioane.

Iar in acest an, in intentia de a strabate Europa pe bicicleta, Sorin Gageanu si Andrei Rozescu si-au propus sa faca Turul Italiei, strabatand Sardinia, Corsica si Sicilia, o expeditie care ar urma sa se desfasoare in perioada 25 aprilie si 15 mai.

Pentru obtinerea acestor performante, Sorin Gageanu are un program bine stabilit, cu antrenamente si participari la competitii. Din calendar face parte Cupa AV Randonneurs Romania, cu o tura de 200 de km pentru obtinerea primului brevet de anduranta din seria noului sezon.

Sau cursa RGT Drumului Vinului, din 15 aprilie, pe o distanta de 365 km, care are 5 catarari sau Fleche Romania, din 23 aprilie, care presupune parcurgerea a 364 km in 24 de ore.

“Pedalam pe premisa ca atunci cand iti doresti ceva cu adevarat, tot Universul ‘comploteaza’ sa te ajute la indeplinirea dorintei tale. Asa ca vom duce la bun sfarsit si acest proiect cicloturistic – Turul Sardiniei, Corsica si Sicilia, in care voi fi insotit de prietenul meu Andrei Rozescu. Prin aceste vacante cicloturistice se obtine deconectare totala de rutina si de tot ceea ce inseamna familie, prieteni sau clinica”, e mesajul implantologului Sorin Gageanu, care a strabatut pe bicicleta deja o buna bucata din Europa.

(FOTO: https://www.facebook.com/ArtisticBike/?fref=ts)