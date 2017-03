Echipa nationala de fotbal a Romaniei a remizat duminica, pe Cluj Arena, cu reprezentativa similara a Danemarcei, in preliminariile Campionatului Mondial din 2018. Jucatorii s-au declarat multumiti de jocul prestat, insa, rezultatul este unul care dezamagaseste.

„A fost un rezultat echitabil. Nu reusim sa inscriem, ma asteptam sa ne atace mai mult. Daca marcam in prima repriza, se schimbau datele. Acum ar trebui sa ne preocupam cum jucam, nu pe rezultatele imediate. Cred ca este important sa avem un stil al nostru de joc, conteaza mai mult ca un rezultat imediat. Avem sanse mai mici la locul 2, nu imposibile dar mai mici”, a declarat Alexandru Chipciu.

„Rezultatul este trist, cred ca am inceput bine meciul, problema e ca nu am inscris. A fost o atitudine foarte buna, dar nu am bagat-o in poarta. Eu am avut ocaziile cele mai mari si sunt cel mai frustrat. Am facut aspectele premergatoare, dar nu am inscris”, a declarat Claudiu Keseru.

„Ne-am creat destule sanse de a marca, nu am reusit. Trebuie sa luam meci cu meci si vom vedea la sfarsit ce va fi. Acum avem sanse mult mai mici, daca luam cele 3 puncte, depindeam doar de noi, acum, nu mai depindem de noi. Eu sper pana in ultimul minut. Daca marcam, nu cred ca reuseau sa ne intoarca. Prima repriza cred ca am aratat un joc destul de ofensiv, A doua repriza si-au creat ei ocazii si asta a fost”, a declarat Razvan Marin, potrivit Dolce Sport.