Simona Halep s-a calificat in optimile turneului de la Miami!

Simona Halep a disputat meciul impotriva sportivei Anett Kontaveit, pe care a invins-o in mai putin de o ora, in doua seturi.

Sportiva noastra a castigat in fata celei din Estonia, aflata pe locul 112 in ierarhia mondiala, cu scorul de 6-3, 6-0, dupa 55 de minute de joc si s-a calificat in optimile de finala ale turneului de la Miami.

In urmatoarea runda, Halep se va duela cu australianca Samantha Stosur, aflata pe locul 19 WTA, care a trecut de chinezoaica Shuai Peng, cu scorul de 4-6, 6-3, 7-5.

Cele doua sportive s-au mai intalnit de opt ori ca adversare, scorul general fiind unul egal. Anul trecut, Halep si Stosur s-au intalnit in semifinalele turneului de la Madrid si in optilmile turneului Roland Garros.