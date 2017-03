Simona Halep s-a calificat in optimile turneului de la Miami, unde o va intalni pe Samantha Stosur, si a marturisit ca va fi un meci dificil, desi romanca a mai invins in trecut in infruntarile cu jucatoarea din Australia.

Halep a invins-o pe Anett Kontaveit pentru accederea in optimi. VEZI AICI DETALII

”Am inceput sa nu ma mai gandesc cu cine joc, trebuie doar sa-mi fac eu treaba, asa cum o stiu cel mai bine. Darren (n.r. – Darren Cahill – antrenorul ei) mi-a spus, inainte de meci, ce am de facut si am respectat in totalitate indicatiile.

Cu Stosur, va fi un meci dificil. Are o dreapta foarte puternica, serviciu pe masura, cu mult kick, nu o sa fie usor. Am jucat contra ei pe zgura la Madrid si am castigat, dar am batut-o si pe hard.”

Simona Halep le-a multumit public sustinatorilor veniti la Miami special pentru ea, declarandu-se surprinsa de numarul mare de fani prezenti la meciul ei.

„Le multumesc foarte mult pentru asta, au venit in numar foarte mare, am fost chiar surprinsa. E frumos ca ma sustin si-i astept si la meciurile urmatoare”, a declarat Simona Halep, potrivit Digi Sport.