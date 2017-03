Nationala de tineret a pierdut si al doilea amical din Spania

Luni, la Marbella Football Center, in Spania, tricolorii U21 au disputat un amical impotriva reprezentativei similare a Danemarcei, in care nordicii s-au impus cu scorul de 2-0.

Meciul a inceput cu nordicii la conducerea jocului, iar in minutul 13 Danemarca a deschis scorul cu o lovitura de cap bine plasata din 8 metri. Dupa trei minute, Raducanu si-a incercat si el norocul prin acelasi procedeu, insa mingea a trecut alaturi. Cabuz a avut o interventie buna, iar apoi Hagi putea marca, daca sutul sau cu stangul de la 20 de metri nu s-ar fi dus putin peste poarta. Pe final, Cabuz a mai avut o interventie salvatoare, iar la cabine s-a intrat cu 1-0 pentru Danemarca.

In repriza secunda, Daniel Isaila a schimbat, iar echipa a inceput sa arate mai bine. Cicaldau putea egala, dupa o actiune frumoasa, dar sutul sau la coltul lung s-a dus putin pe langa poarta. Tot el l-a gasit bine pe Coman in careu, acesta a driblat un adversar si a trimis puternic la poarta, dar portarul advers s-a opus. in goana dupa egalare, cu 5 minute inainte de final, danezii ne-au surprins pe contraatac si au mai punctat o data, castigand astfel cu 2-0.

Romania: 12. Catalin Cabuz (23. Arpad Tordai, 46) – 22. Tiberiu Capusa, 2. Alex Pascanu, 5. Virgil Ghita, 3. Andrei Radu – 16. Dragos Nedelcu (Cpt) (20. Vlad Dragomir, 57), 21. Marco Dulca (6. Paul Iacob, 74) – 24. Andrei Ciobanu (7. Florinel Coman, 61), 10. Ianis Hagi (25. Alexandru Cicaldau, 46), 14. Olimpiu Morutan (11. Mihai Dobre, 61) – 18. Robert Raducanu (9. Ad. Petre, 46). Selectioner: Daniel Isaila.

Vineri seara, tot la Marbella Football Center, reprezentativa U21 a pierdut amicalul cu selectionata similara a Rusiei, scor 1-5. Reusita noastra i-a apartinut lui Virgil Ghita.

Sursa: frf.ro