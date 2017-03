Marius Sumudica a vorbit despre meciul Romaniei impotriva Danemarcei, incheiat la egalitate, scor 0-0, pe Cluj Arena. Tehnicianul Astrei a marturisit ca nu a inteles deciziile selectionerului Christoph Daum in ceea ce priveste schimbarile efectuate in cadrul echipei.

„N-am riscat nimic, n-am abordat meciul ca pe o finala. Esti echipa acasa, sa nu ai un corner? Sa nu ajungi in fata portii, sa nu ai un sut la poarta? Cand s-a accidentat Chiriches noi ne pregateam sa il bagam pe Moti, in conditiile in care ei jucau doar cu Cornelius atacant. Pai daca ei au un singur atacant, raman in doi stoperi si bag un jucator de atac, sa fortez, pai ce facem cu un rezultat de egalitate? iti trebuia victorie, pentru ca suntem ultimul dintre locurile 2. Pe mine nu ma incanta 0-0, mai bine castig cu 3-2.

Schimbarile nu le-am inteles, nici ca l-ai dus pe Rotariu in stanga, nu-l vad acolo. In fata au avut trei contra doi tot timpul. Alergau Chipciu si Keseru cu toti trei. Chipciu nu e varf, nu poate juca cu spatele la poarta. El joaca in banda dreapta la club, de jumatate de an. Daca jucai 3-4-2-1, cu Chipciu si Stanciu in lateral, nu mai puteau pasa cei trei in voie.

Alibec e genul de jucator care, cand incepi cu el titular, are aport mult mai mare pentru echipa decat cand intra pe parcurs. L-am antrenat doi ani, iar cand anunti echipa de start fara el se descarca, pierde din energie foarte mult.

Stanciu n-am nimic cu el, ne-a omorat cu ce face, e decar si n-a dat un sut la poarta, sa nu dai o pausa in „gaura”? Iar Danemarca nu mai este Danemarca de alta data. Nu mai avem nicio sansa, ce sansa sa ai cand nu marchezi de patru meciuri? Daca am fi castigat cu danezii se juca”, a declarat Marius Sumudica, potrivit Digi Sport.