Ionut Lupescu a vorbit despre situatia echipei nationale dupa meciul din preliminariile Campionatului Mondial din 2018, contra Danemarcei, incheiat cu o remiza alba, pe Cluj Arena.

”Eu am spus ca nu a fost pregatit cum trebuie contextul in care a venit Christoph in Romania. Eu am spus ca a venit intr-o perioada in care fotbalul romanesc nu era la cel mai inalt nivel, in special dupa Euro, cand echipa era foarte mult criticata.

Federatia nu a reusit sa pregateasca terenul. Pentru prima data, in istoria de peste 100 de ani, ai un antrenor strain. Asta inseamna ca automat, pe undeva, indirect, dai in toti antrenorii din Romania, in scoala ta de antrenori. Este un caz destul de sensibil.

A venit Christoph, s-a trezit intr-un mare scandal. Tot acest context cred ca a fost nefavorabil. Christoph este un baiat bun, un antrenor bun, dar una e sa fii selectioner si una este sa fii antrenor la club. Aici trebuie sa mai prinda experienta. I-am avut pe Capello, pe Lippi, aici la Youth League. Capello spune la fel, ca sunt doua lucruri diferite.

Cu cat e echipa mai angrenata intr-un anumit stil de joc, cu atat e mai bine pentru orice antrenor. Dar se pare ca nu a gasit nicio formula in aceste cinci meciuri. Cu Danemarca, au fost doua reprize diferite. Cred ca, dupa meciul cu Polonia, a vrut foarte mult sa nu ia gol. De aceea a jucat si cu trei fundasi. Mie Sapunaru mi-a placut foarte mult, in pozitia pe care a jucat-o.

In ceea ce priveste calificarea, Lupescu nu este deloc optimist. Acesta sustine ca matematic ar exista o sansa, insa, daca privim jocul prestat de echipa nationala putem realiza distanta la care ne aflam de Campionatul Mondial.

„Jocul nu-mi inspira faptul ca am putea sa luam punctele necesare in meciurile urmatoare. E logic ca rezultatele vorbesc pentru un antrenor. Matematic, pe tabela, poti sa te califici, dar corespunde realitatea cu tabela? Poti sa faci si un 0-0 acasa, sa mai pierzi puncte, dar sa domini si sa poti spune ca ai avut o zi proasta. Nu ai speranta ca putem face acest lucru in Polonia, in Danemarca sau chiar in Muntenegru. Asta este problema, din punctul meu de vedere”, a declarat Ionut Lupescu, potrivit Digi Sport.