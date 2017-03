Perechea romano-olandeza a castigat primul trofeu dupa o pauza de zece luni, la inceputul lunii martie, la Dubai, iar la Australian Open au fost eliminati in optimi, la Rotterdam in semifinale si in sferturi la Sydney si Sofia, in prezent, clasandu-se pe locul 5 in clasamentul pentru Turneul Campionilor de la Londra, de la sfarsitul sezonului 2017. Totusi, saptamana viitoare, acestia vor fi depasiti in clasament de cuplurile Lukasz Kubot/Marcelo Melo si Ivan Dodig/Marcel Granollers.