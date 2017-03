Patinoarul, construit in anul 1952, dar si terenul si imobilele aferente au fost preluate in anul 2013 de Municipalitate, prin Hotarare de Guvern, de la Ministerul Tineretului si Sportului.

„Ma bucur sa pot anunta inceperea lucrarilor la patinoarul Mihai Flamaropol, un obiectiv de investitii pe care atat sportivii cat si iubitorii sporturilor pe gheata il asteapta de multi ani. Cand am preluat mandatul de Primar General acest proiect era blocat din cauza necesitatii elaborării unui nou Plan Urbanistic Zonal. Dupa aprobarea acestuia, anul trecut, in luna noiembrie, am obtinut autorizatia de construire, in ianuarie 2017 s-a dat ordinul de începere a lucrărilor, iar la această dată se execută lucrările de excavație.

Am prevazut in buget suma de 33.500.000 milioane de lei pentru acest proiect si va asigur ca, impreuna cu echipa mea, voi lua toate masurile pentru ca ritmul in care se lucreaza sa fie cel pe care ni-l dorim cu totii, iar lucrarea sa fie finalizata la timp. In mai putin de doi ani, loturile nationale de hochei si patinaj ale Romaniei trebuie sa se poata pregati si antrena in conditii optime, pe un patinoar nou, dotat si echipat corespunzator si implicit sa poata reprezenta Romania pe plan international”, a declarat Primarul General, Gabriela Firea.

Noul patinoar va avea o capacitate de 3100 de locuri si se va adresa atat sportivilor de performanta, cat si publicului consumator de sport pe gheata.

Constructia, cu o suprafata desfasurata de aproximativ 9500 mp, va avea dubla functiune: patinoar si centru sportiv si de agrement.

In cadrul centrului sportiv si de agrement vor exista spatii pentru exercitii fizice “clasice “(bazin inot, wellness, sala de baschet, sali fitness, aerobic), dar si pentru disciplinele de sport urban (skateboarding, skating, byking, escalada). De asemenea, sunt prevazute si spatii comerciale dedicate sporturilor (magazin echipament sportiv) si gastronomie (cafenea si restaurant). Facilitatile oferite de Centrul Sportiv si de Agrement vor atrage publicul de toate varstele sa practice sportul. Mai mult, prin inchirierea acestor spatii va exista un suport material in vederea sustinerii cheltuielilor pentru functionarea patinoarului.

Sursa: Dolce Sport