Stefan Odoroaba, antrenorul divizionarei secunde Academica Clinceni, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre infrangerea dureroasa suferita pe teren propriu, in fata liderului Juventus Bucuresti.

„E pentru prima oara cand traversez un moment asa de greu. E o perioada pe care sper sa nu o mai intalnesc. Am stat in vestiar cu jucatorii si am incercat sa discutam sa gasim lucrurile pe care trebuie sa le schimbam.

Avem drepturile la zi, totul este normal din punct de vedere al conducerii si asta e un lucru. Acum, noi ne simtim putin datori fata de conducerea clubului, fata de Clinceni.

Greseala a fost a mea pentru ca nu am ales bine primul 11 si nu am stiut sa ii fac sa ii inteleaga ce joaca Juventus.

E adevarat, Alex Dragomir si-a dat demisia si din ce il cunosc eu va ramane asa cum a zis si nu va mai veni.”, a declarat Stefan Odoroaba, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.