Sorin Cartu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia echipei nationale, dupa egalul de pe Cluj Arena, din meciul contra Danemarcei.

„Eu am spus de la inceput ca nu avem sanse, cu o federatie in care oamenii de acolo n-au nicio legatura cu fotbalul. Nu inteleg de ce trebuia sa aduca un antrenor din afara cu atatia bani.

Daca nu esti nascut cu talentul driblingului nu ai cum si nici nu cultivam. Mi se pare aiurea sa te gandesti la un atacant care sa vina sa iti faca si faza defensiva.

Pana la urma am iesit bine ca am castigat un punct.”, a declarat Sorin Cartu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.