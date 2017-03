Bogdan Chipirliu, jucatorul liderului ligii secunde Juventus Bucuresti, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre macelul de la Clinceni, in care el a marcat sase goluri din sapte. Formatia din Colentina a invins in Ilfov cu scorul de 7-0, iar Chipirliu a marturisit ca a intalnit o echipa foarte buna.

„Toata lumea a fost fericita pentru ca am castigat un meci in deplasare. Academica Clinceni este o echipa incredibila care se poate bate cu oricine.

Ma ajuta foarte mult si echipa si staff-ul tehnic. Avem o echipa foarte buna, iar eu sunt mereu la locul potrivit.

M-am apucat de fotbal la Otelul, unde am ajuns sa joc putin si in Liga I.

Stiu sigur ca am 26 de goluri marcate, nu 25. Este un lucru bun ca suntem mai multi acolo sus la titlul de golgheter, intr-un fel ma si ambitioneaza lucrul acesta.

Daca ramanem in aceeasi formula si mai aducem 3-4 jucatori cu experienta care sa ne ajute, eu zic ca putem face fata cu brio in Liga I. Eu joc unde ma pune antrenorul si incerc sa imi fac treaba cat pot de bine la fiecare meci.

Nu m-am gandit la echipa nationala. E foarte greu sa ia un jucator din Liga a II-a la echipa nationala, oricat de bine ar juca sau oricat de mult ar marca.”, a declarat Bogdan Chipirliu, in cadrul emisiunii „Trafic Sport”.