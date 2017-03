Alin Petrache a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre trasferul jucatoarelor Amanda Kurtovic si Marit Malm Frafjord la CSM Bucuresti.

„Suntem in tratative de doua luni, iata ca am reusit sa le aducem. Aducerea acestor doua jucatoare puternice este o realizare. Isi doresc sa joace undeva unde sa poata performa la adevarata lor valoare. CSM este un club unde se performeaza.

Cred ca mai putem discuta de o achizitie importanta sau poate doua si ne vom opri aici. Sunt niste achizitii normale pentru palmaresul pe care il are CSM Bucuresti.

Poate ne vom gandi sa aducem un director tehnic din sezonul urmator, dar ceea ce avem acum este foarte performant. Relu face o treaba buna la echipa.

Este o echipa puternica si vreau sa cred ca va deveni un fenomen social. In doua zile am vandut in jur de 3500 de bilete, daca am fi avut mai multe, le-am fi vandut. Capitala tarii are nevoie de o sala puternica unde se pot desfasura competitii.”, a declarat Alin Petrache, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.