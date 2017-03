Edi Iordanescu a vorbit despre situatia echipei nationale, dupa meciul cu Danemarca, marturisind ca el are incredere in selectionerul Christoph Daum, pentru ca acesta a adus lucruri pozitive in fotbalul romanesc.

”Ne asteptam sa castigam. Eu cred foarte mult in fotbalistul roman, in ADN-ul fotbalistului roman. Eu cred in aceasta generatie, noi gresim ca persistam in a face paralele cu alte generatii. Lucrurile sunt clare, trebuie sa ne intelegem si sa ne cunoastem jucatorii si potentialul. Sunt mai multe probleme.

In momentul de fata primeaza forta grupului. si dupa meciul cu Albania am spus ca mi-as fi dorit sa vad mai multa incredere, mai multa personalitate, mai multa determinare, mai multa dorinta. Mai sunt si alte nationale care nu mai au generatiile de alta data, dar incearca sa compenseze cu altceva.

Eu cred in acest selectioner, pentru ca are in spate o experienta, a adus si lucruri bune in fotbalul romanesc, dar cred ca a gresit. S-a hazardat cand a promis anumite lucruri. Echipa nationala nu putea sa sufere o transfromare incredibila intr-un timp atat de scurt. Nu avem resursele necesare. Ma asteptam insa sa vad putin mai mult.

Senzatia mea este ca ne tot cautam si nu stiu cat a surprins adversarul sistemul acesta, sau mai mult ne-a incurcat pe noi. Mie nu mi s-a parut ofensiva abordarea aceasta. Ca sa fii ofensiv trebuie sa ai alti jucatori in teren, sa tii mingea in posesie, sa ai initiativa.

Am vazut ca sunt adusi in prim plan anumiti jucatori tineri, dar la nationala nu poti sa faci reconstructie. Ce faci, il dai la o parte pe Sapunaru?”, a declarat Edi Iordanescu, potrivit Digi Sport.