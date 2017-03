Denis Alibec a vorbit dupa partida Romaniei impotriva Danemarcei, incheiata la egalitate, scor 0-0, marturisind ca echipa nationala a jucat si in functie de adversari. Fotbalistul Stelei este de parere ca nu este imposibil ca tricolorii sa se califice la Campionatul Mondial din 2018.

”Am avut cateva ocazii destul de bune, dar asta este viața, trebuie sa mergem inainte. imi pare rau ca nu am putut ajuta mai mult echipa. Nu stiu daca meritam sa fiu titular, dar eu imi doresc mereu sa joc de la inceput. Dar, asta a fost alegerea domnului Daum.

Am jucat si in funcție de ei, pentru ca Cornelius este foarte periculos la cap si am reusit sa ne dublam. Cat despre sistemul de joc, noi trebuie sa evoluam in ce sistem ne pune antrenorul, nu avem ce discuta.

Suntem putin tristi! Cat despre calificare, nu este imposibil, speram si cred ca va urma o perioada buna.”, a declarat Denis Alibec, potrivit Dolce Sport.