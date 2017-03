Christoph Daum a vorbit dupa partida cu Danemarca, incheiata la egalitate, scor 0-0, marturisind ca echipa nationala a Romaniei are sanse sa prinda locul al doilea in grupa. Selectionerul a declarat ca jucatorii au fost motivati, dar in repriza secunda nu au mai pus presiune pe adversar la fel ca in prima parte a jocului.

„Am pregatit meciul sa castigam trei puncte, dar nu am obtinut decat unul. Cred ca am fi avut mai multa nevoie de noroc in prima repriza. Toti jucatorii au fost motivati, dar in repriza a doua nu am mai pus presiune la fel ca in prima parte. Asteptam mai mult pentru ca jucam acasa, voiam cele trei puncte.

Daca ne uitam la clasament, totul este posibil. Trebuie sa continuam sa-i facem pe jucatori sa evolueze mai bine. Trebuie sa avem mentalitatea de a juca pana in minutul 90. Trebuie sa-i facem pe jucatori mai puternici. Trebuie sa marcam, ne-am creat multe sanse de gol azi. Keseru e golgheter in Bulgaria, aici e vorba de o competitie la cel mai inalt nivel. In preliminarii sunt fundasi experimentati, care evolueaza constant la echipele lor de club din campionatele de top.

Cu o singura victorie se poate schimba situatia in grupa. Sper ca odata cu revenirile lui Stancu si Andone sa marcam. Chipciu a jucat foarte bine, Trebuie sa pregatim cu incredere urmatorul meci. Repriza a doua a apartinut Danemarcei si astept de la jucatorii mei sa aiba mai mult posesia.

Mai avem sanse doar pentru locul 2, in procente, 50 la suta. Este o grupa echilibrata, iar orice rezultat poate schimba pozitiile din clasament”, a declarat Christoph Daum, potrivit Dolce Sport.