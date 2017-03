Age Hareide, selectionerul primei reprezentative a Danemarcei, a vorbit dupa meciul disputat pe Cluj Arena, impotriva Romaniei, marturisind ca stia din presa romaneasca ce sistem va folosi Christoph Daum. Acesta a recunoscut ca prima repriza a apartinut tricolorilor, iar in partea secunda a jocului, elevii sai s-au mobilizat.

„In prima repriza Romania a fost mai buna, a doua repriza baietii mei s-au organizat, au facut un meci mai bun, si-au revenit, insa atacantii nu au resit sa marcheze. Ne vom bate pentru locul al doilea al grupei. ​Am citit in ziarele din Romania despre faptul ca vor juca cu 3 fundasi centrali, asa ca, ne-am pregatit si am facut tot posibilul sa ii blocam la mijloc. Ne-a fost frica la inceput si am jucat cu mingi lungi. A doua repriza, clar a fost cea mai buna perioada a noastra”, a declarat selectionerul Danemarcei, potrivit Dolce Sport.