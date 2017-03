Vettel s-a impus in fata lui Hamilton si Bottas, in prima etapa din noul sezon al F1!

Sezonul 2017 de Formula 1 a debutat cu victoria echipei italiene Ferrari, prin Sebastian Vettel, care la invins pe vicecampionul mondial Lewis Hamilton (Mercedes), in cadrul Marelui Premiu al Australiei.



Pe locul 3 s-a clasat finlandezul Valteri Bottas, tot de la Mercedes, pentru ca pe pozitia 4 sa se claseze Kimi Raikkonen, al doilea pilot Ferrari.

Vettel a castigat pentru a 2-a oara in Australia, pe circuitul de la Melbourne Park, si doar a 4-a oara de cand a devenit pilot Ferrari.

In plus, este a 43-a victorie din cariera pentru Vettel in Marele Circ, prima pentru Ferrari dupa un an si jumatate de seceta in Formula 1, tot Vettel bifand atunci victoria in acel sezon, in cursa din Singapore.

Doar sase piloti au incheiat in acelasi tur cu invingatorul. Sapte piloti din 20 nu au terminat cursa. Printre acestia s-au aflat australianul Daniel Ricciardo (Red Bull) si spaniolul Fernando Alonso (McLaren-Honda).

Urmatoarea etapa, Marele Premiu al Chinei, va avea loc la 9 aprilie, la Shanghai.

Iata clasamentul general din Australia:

Clasamentul constructorilor: