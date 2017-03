Patricia Tig a fost eliminata de Venus Williams, in turul 3 al turneului WTA de la Miami

Set la zero pentru Venus, care pune capat partidei dupa o ora si 11 minute!

UPDATE / Prim set pentru americanca, dupa 36 de minute, adjudecat cu 6-3, desi sportiva noastra a avut un break avans!

UPDATE, ora 23:15 / A inceput partida!

Patricia Maria Tig va juca, probabil, cel mai important meci din cariera ei, in aceasta seara, in turul al III-lea al turneului de la Flushing Meadows.

In al treilea meci de pe principala arena din Crandon Park, bucuresteanca o va intalni pe americanca Venus Williams, cap de serie numarul 11.

Patricia Tig ocupa locul 95 in clasamentul WTA si a trebuit sa treaca de calificari si alte doua doua tururi pentru a ajunge in aceasta faza. Americanca de 37 de ani vine dupa o victorie in fata braziliencei Beatriz Haddad Maia, 6-4 6-3, in runda secunda.

E prima intalnire directa dintre cele doua sportive.

Pana in turul 3, Patrcia a inregistrat urmatoarele rezultate:

6-3, 6-3 cu Aleksandra Krunic (calificari)

3-6, 6-3, 6-2 cu Evgeniya Rodina (calificari)

7-6, 6-1 cu Heather Watson (turul I)

7-6, 6-2 cu Kristina Mladenovici (turul II)