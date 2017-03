Rezultatul de 0-7 in fata Juventusului si suspendarea pentru tentativa de trucare de meciuri l-au facut pe vicepresedintele clubului sa-si dea demisia

Rezultatul de 0-7 in fata Juventusului, liderul Ligii a II-a, in etapa a 26-a, dar si situatia dezamagitoare in care a ajuns formatia din Clinceni l-au facut pe Alex Dragomir sa plece de la club. Vicepresedintele si-a anuntat demisia in cursul zilei de duminica, la putin timp dupa terminarea partidei.



Mai mult ca sigur, decizia este legata si de problemele cu care s-a confruntat Dragomir in ultima vreme. In urma cu 10 zile, acesta a fost suspendat 3 luni de Comisia de Disciplina a FRF, conform articolul 60, care se refera la coruptie/pariuri sportive/integritatea competitiilor pentru tentativa de a truca meciuri.

Dupa 23 de meciuri in esalonul secund, Academica Clinceni ocupa locul 13 in Liga a 2-a, cu 27 de puncte.