LIVETEXT / Romania – Danemarca, de la ora 21:45. Daca vrem la CM din Rusia, victoria este vitala!

Dupa 4 etape, Romania se afla pe locul 4 in grupa E, la doua puncte in spatele locului de baraj, iar daca rateaza victoria in fata nordicilor, calificarea la CM va fi aproape imposibila. Partida va putea fi urmarita in direct la TVR 1 si LIVETEXT pe www.SPTFM.ro, de la ora 21.45.



Echipele probabile:

ROMANIA: Tatarusanu – Sapunaru, Chiricheș, Toșca – Benzar, Razvan Marin, Pintilii, Latovlevici – Stanciu – Chipciu, Keșeru

Antrenor: C. Daum

DANEMARCA: Schmeichel – Kjaer, Christensen, Vestergaard – Ankersen, Wass, Kvist, Durmisi – Eriksen – N. Jorgensen, Cornelius

Antrenor: A. Hareide

Clasamentul grupei E

1. Polonia 4 3 1 0 10-5 10

——————————-

2. Muntenegru 4 2 1 1 9-4 7

3. Danemarca 4 2 0 2 7-5 6

4. ROMaNIA 4 1 2 1 6-4 5

5. Armenia 4 1 0 3 4-10 3

6. Kazahstan 4 0 2 2 3-11 2

Intalnirea cu Danemarca de duminica este cel de-al zecelea meci direct disputat de cele doua echipe, cele noua jucate pana acum fiind incheiate cu patru victorii pentru Romania, doua egaluri si trei victorii ale danezilor, golaveraj 17-14. Doua campanii de calificare cu duel direct au sustinut cele doua reprezentative, pentru Cupa Mondiala din 1990 si pentru EURO 2004.

Ultimul meci direct, amical, pe 18 noiembrie 2014, la Bucuresti, s-a incheiat cu scorul de 2-0 pentru noi. Selectioneri erau atunci Anghel Iordanescu si Morten Olsen.