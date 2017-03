Laurentiu Rosu, fostul international cu 40 de meciuri la echipa nationala, ajuns la 42 de ani, a prefatat partida Romaniei cu Danemarca, din a 5-a runda a preliminariilor pentru CM din Rusia, partida ce va avea loc, duminica, pe Cluj Arena.



„Ar fi foarte bine sa castigam meciul cu Danemarca, ca sa ne mentinem in cursa pentru calificare. Nu stiu cat ne poate ajuta un rezultat de egalitate …

Sa speram ca suporterii ne vor incuraja din primul si pana-n ultimul minut si noi sa iesim la final invingatori.

Am vazut ca jucam cu trei fundasi. O formula riscanta, dar cred ca au pregatit foarte bine aceasta formula la antrenamente si selectionerul stie mai bine de ce a ales acest sistem.

Keseru i-a luat fata lui Alibec, in primul 11, dar asta pentru ca a marcat mai multe goluri in ultima perioada, pentru ca ei sunt de aceeasi valoare. Il vom vedea pe Alibec in partea a doua.”, a declarat Laurentiu Rosu, in emisiunea „Liga de weekend”.