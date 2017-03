Antrenorul echipei UTA „Batrana Doamna”, Laurentiu Rosu, a vorbit despre fotbalul din esalonul secund, unde echipa pe care o pregateste se afla in lupta pentru promovare. In acest moment, dupa 23 de partide, UTA se afla pe locul 3, la un punct un urma locului 2, care ar duce direct in Liga 1. Daca vor termina pe locul 3, aradenii isi vor asigura, pentru a doua oara consecutiv, participarea la un meci de baraj, in dubla mansa, cu ocupanta locului 6 de la finalul play-out-ului Ligii 1.



„Probleme pe care le intampinam meci de meci sunt cele cu gazonul. Trebuie sa ne adaptam din mers, pentru ca ne pregatim pe un teren si jucam pe alt teren.

Din pacate, liga a II-a a ramas deja fara patru echipe, iar la retrogradare nu se mai da nicio lupta, acesta fiind un motiv pentru care echipele din subsolul clasamentului incearca sa se autodepaseasca meci de meci. Mai avem 10 meciuri de disputat si vom incerca sa scoatem cat mai multe puncte posibile.

Noi avem dezavantajul ca echipele pe care le intalnim, incepand cu acest retur, vin dupa o etapa in care au stat si beneficiaza si de anularea cartonaselor galbene. Dar asta este regulamentul si situatia din acest campionat.

Contractul meu se prelungeste automat pentru un an daca echipa va promova in Liga 1. Sper sa reusim promovarea!”, a declarat Laurentiu Rosu, in cadrul emisunii „Liga de weekend”.