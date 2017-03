Deportivo la Coruna are o datorie imensa de achitat si clubul este obligat sa vanda din jucatori. Florin Andone a fost deja pus pe lista de transferari!

Viitorul lui Florin Andone la Deportivo este ca si inexistent, dupa ultimul anunt primit de clubul andaluz. Depor a fost instiintata de tribunal ca are de platit o datorie de 21,7 milioane de euro si va fi fortata sa vanda jucatori in vara pentru a putea sterge din creante.



Presa din Spania scrie ca primii trei jucatori trecuti deja pe lista de transferuri sunt Andone, Colak si Sidibe. Romanul e cel mai bine cotat, fiind golgheterul echipei, Deportivo putand sa ia o suma mare de bani pe el in vara. Andone a avut oferte si in aceasta iarna dar nu a vrut sa plece de la Deportivo, insa clubul il va forta sa se transfere in vara pentru a-si acoperi din datorii.

Pana acum, Andone a fost legat de mai multe echipe din Serie A, printre care Fiorentina si mai nou Lazio. Deportivo asteapta acum cele mai bune oferte pentru cei trei jucatori, urmand sa ia o decizie in vara. Spaniolii spera ca Andone sa mai marcheze cateva goluri in aceste luni ramase, pentru a putea sa il vanda cu mai multi bani.