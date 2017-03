Daum a stabilit lista cu cei 23 de tricolori pentru meciul cu Danemarca. In ce echipament vor juca cele doua reprezentative

Selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei, germanul Christoph Daum, a anuntat duminica lotul pe care il va folosi in aceasta seara in compania Danemarcei, in meciul din cadrul preliminariilor CM 2018, care va avea loc in Rusia anul viitor.



Partida va avea loc de la ora 21,45, in direct la TVR 1 si LIVETEXT pe www.SPTFM.ro. Totodata s-au stabilit culorile in care cele doua echipe vor evolua pe Cluj Arena. Romania va juca in galben complet, iar danezii in rosu complet

In ziua partidei, FRF a facut publica lista cu cei 23 de jucatori pusi pe foaia oficiala de joc de selectionerul Daum, dar si numerele pe acestia le vor purta pe tricouri:

1. Costel Pantilimon

2. Romario Benzar

3. Alin Tosca

4. Cosmin Moti

5. Dorin Rotariu

6. Vlad Chiriches

7. Alexandru Chipciu

8. Mihai Pintilii

9. Adrian Popa

10. Constantin Budescu

11. Denis Alibec

12. Ciprian Tatarusanu

13. Claudiu Keseru

14. Iasmin Latovlevici

15. Razvan Marin

16. Florin Nita

17. Eric Bicfalvi

18. Andrei Prepelita

19. Andrei Ivan

20. Sergiu Hanca

21. Dragos Grigore

22. Cristian Sapunaru

23. Nicolae Stanciu

Din lista initiala anuntata, lipseste asadar doar Gicu Grozav de la Terek, care va lua loc in tribunele stadionului Cluj Arena, acolo unde se va disputa partida.

Meciul cu Danemarca este unul esential in cadrul acestor preliminarii, avand in vedere ca Romania are doar 5 puncte dupa 4 jocuri, danezii avand unul mai mult. Polonia are 10 puncte si e lidera grupei E, iar Muntenegru este pe locul 2 cu 7 puncte, ultimele 2 natiuni amintite urmand sa evolueze in meci direct la Podgorica, tot duminica, de la 21.45.